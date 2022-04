Isabelle RIGAUD

Aujourd'hui autoentrepreneur en tant qu'infographiste et formatrice sur les logiciels du pack Adobe et Autocad 2D



Je peux créer aussi bien des flyers, plaquettes commerciales, carte de visite, site internet, que des plans plus techniques (plans de plantation, plan d'éxécution...) ou graphiques (schéma, coupes, esquisses, croquis, perspectives...) pour les paysagistes ou en collaboration avec les architectes ou géomètres...

Je reste à l'écoute et je suis prête à une collaboration.



Mes formations ainsi que mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir des connaissances en aménagements urbains et paysagers (PAB, ZA, ZDE, MO…) en architecture (permis de construire, coupes de façades, plans d'éxecution...), en communication (panneaux de concours, plaquette commerciale, carte de visite,..) ainsi qu’en informatique : Autocad,Pack adobe…



J’interviens également dans la conception et la création des pièces écrites, graphiques, techniques et administratives lors des différentes phases du projet.



Je reste à votre disposition pour plus de renseignements.



Je suis mobile.



Poste souhaité : paysagiste, projeteur, infographiste, collaboratrice des architectes ou architectes paysagistes, assistante de communication, assistante commerciale, dessinatrice en construction de maisons individuelles, formatrice sur logiciel ADOBE et Autocad 2D



Mes compétences :

AutoCAD

Google Sketchup

CorelDRAW

Adobe Illustrator

Indesign

Adobe Photoshop

Microsoft Office