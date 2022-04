Jonathan PIAU

Après des études dans les transports guidés (tramway, trains, BHNS,..), j’ai intégré la société SNC Lavalin, au sein de la MOE principale du projet de seconde ligne de tramway de la communauté d'agglomération d'Orléans, où j'ai occupé le poste d'ingénieur OPC. J'y ai suivi la majorité des travaux de l'opération ainsi que l'ensemble des essais jusqu'à la mise en service.



Depuis la mise en service de ce projet, je continue en tant qu'ingénieur OPC (MOE et général), sur le projet du tramway du Grand Avignon ( Phases AVP, PRO et DCE) ainsi que le projet du BHNS de Vitrolles (Phases Appel d'Offre, PRO, DCE). J'ai également participé à la rédaction de réponse à des appels d'offres, au suivi des compensations riveraines et au suivi de marchés de premier ordre.



J'ai ainsi pu travailler dans l'ensemble des phases d'un projet de l'appel d'offre aux Essais et développer des notions dans l'ensemble des domaines présents sur un projet de système de transports urbains.



Aimant le travail en équipe, motivé, volontaire et dynamique, je suis prêt à mettre mes compétences au service de vos projet de transport ou d'infrastructures.







Mes compétences :

OFFICE 2007

Autocad 2D

Tilos

Microsoft project

OPC

Planification de projet

Coordination

Ordonnancement