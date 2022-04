Fabienne FAVERO

Polyvalente et battante. Sans être opportuniste, je n'en reste pas moins carriériste. Mon but est de faire un maximum de choses et peu importe le temps que j'y consacre. Je me donne les moyens pour y parvenir.



Très imprégnée par la culture outre-Atlantique, j'affectionne la littérature française (Balzac, Rimbaud, Verlaine...), américaine et anglo-saxone et plus particulièrement des auteurs tels que Scott Fitzgerald, Aldous Huxley, Oscar Wilde,et bien d'autres. La controverse ne me dérange pas. Je reste tolérante mais sans tomber dans l'excès.



Mon livre préféré : Belle du Seigneur (Albert COHEN).