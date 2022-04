Je réponds au nom de FABIENNE FAYE

Passionnée d’administration financière , de relationnel et de comptabilité.

Performance, organisation et rigeur sont ma devise.

Je suis déterminée à atteindre mes objectifs que je me fixe.



Mes compétences :

Organisation

Smartsheet

Téléprospection

Comptabilité

Accueil physique et téléphonique

Assistanat commercial

Achats

Leadership

Sphinx

Microsoft word

Google drive

Rigueur

Microsoft office

Communication politique

Politiques publiques