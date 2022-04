Fabienne VAIE

Je souhaite développer mon réseau professionnel afin d'échanger sur les bonnes pratiques RH dans le milieu industriel.



Voici les principales compétences mises en oeuvre dans ma fonction aujourd'hui :



Développement RH :

• Préparation, mise en œuvre et gestion de la formation professionnelle

• Réalisation d'opérations de recrutement (de la définition du besoin à l’intégration du collaborateur)

• Participation au dispositif d'entretien d'évaluation annuel

• Préparation et gestion des augmentations générales et individuelles (NAO)

• Accompagnement des évolutions de carrières



Relations sociales et juridiques :

• Mise en oeuvre des procédures disciplinaires et de licenciements

• Suivi des dossiers disciplinaires

• Animation des réunions avec les instances représentatives du personnel (CSE)

• Apport de conseils aux opérationnels en droit social et en droit du travail



Administration du personnel :

• Gestion de l'ensemble des effectifs dans le cadre des conventions et réglementations en vigueur

• Traitement de la paie : gestion des heures, transfert des données, établissement et contrôle (environ 200 bulletins)

• Contrats et déclarations sociales

• Veille juridique



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Bulletins

Management