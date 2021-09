Fabienne FLEURQUIN

Consultante depuis plus de 20 ans en résolution de problèmes, j’accompagne les entreprises dans la recherche de solutions à la fois réalisables et performantes. Je travaille à faciliter l’identification des meilleures alternatives avec mes clients, quel que soit leur secteur d’activité et dans tous les domaines de l’entreprise (, Système d’informations, Amélioration de performances, Optimisation de processus, Qualité, Sécurité, Environnement) en mode projet (délai, jalons).



Mes compétences :

Conduite du changement

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Résolution de problèmes