Marion MOREAU

COMPETENCES :



ORGANISATION ET DECORATION DE MARIAGE

Organisation d'une demande en Mariage

- Création de propositions suite aux requêtes du futur marié

- Recherche et réservation de lieu

- Mise en place de la décoration et de l'ambiance



Décoration de salles

- Aide à la création et à la mise en place de la décoration de salles



ORGANISATION D'EVENEMENTS INTERNES

Participation à l’élaboration de la recommandation;

Gestion du budget;

Organisation et mise en place d’activités incentives;

Recherche et participation à la sélection du lieu selon le thème;

Sélection et coordination des prestataires (traiteur, photographe, incentive, dj, lumières…);

Suivi et participation à la réalisation des supports de communication (Teasing, invitation…);

Contribution à la réussite de l’évènement le jour J;

Organisation du transfert des collaborateurs européens (Vols, taxi, hébergement);

Organisation des transferts entre le lieu de l’évènement et le lieu de travail;

Réalisation reportage photos;





COMMUNICATION INTERNE GROUPE:

Relayer la stratégie de l'entreprise auprès des salariés du Groupe;

Promouvoir en interne l'image et les valeurs de l'entreprise;

Recueillir, vérifier et séléctionner les informations actualisées relatives à la vie de l'entreprise pour les diffuser auprès des collaborateurs du Groupe.



RESPONSABLE QUALITE GROUPE (ISO 9001-2008)

Mise en place et maintien de la Norme ISO 9001-2008 au sein du Groupe.

Auditrice Interne



LINGUISTIQUES :

Anglais : courant

Espagnol : scolaire



INFORMATIQUES :

Maitrise du pack office (word, power point, excel,Publisher)

PAO : Photoshop

Internet



Mes compétences :

Communication

Organisation

Rigueur

Sens de l'organisation et des responsabilités