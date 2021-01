Stephan MONDAIN

Activités principales

• Assurer la maîtrise d'œuvre des prestations dans le respect des engagements contractuels de service et des niveaux de marges convenus

• Assurer la gestion de la relation client

• Négocier et contractualiser les modifications ou extensions de service

• Mettre en place des tableaux de reporting internes et externes

• Préparer et animer les comités de pilotage avec le client

• Gérer un budget

• Manager les moyens

• Gérer des risques opérationnels

• Qualifier et valider des affaires



Savoir-faire

• Détection et analyse des nouveaux besoins client

• Management et animation d'équipe et de ressources

• Gestion de crise

• Cartographie des risques

• Capacité à déléguer

• Gestion de la sécurité

• Gestion de projet



Connaissances

• Connaissance des technologies et standards

• Organisation de l'entreprise et des processus métiers

• Culture informatique et commerciale

• Droit du travail

• Processus de validation et qualification des affaires



Qualités

• Sens des responsabilités

• Esprit d'initiative

• Orientation client

• Animation d 'équipes

• Communication





Mes compétences :

Microsoft Visio

Management

ITIL Foundation V3