Fabienne FOURMAUT

Enthousiaste et bien organisée, disposant d’une expérience solide auprès de divers clients.

Energique, performante, aimant le travail d’équipe, et désireuse d’apporter mes compétences administratives à une entreprise croissante en recherche d’une assistance de qualité.





Mes compétences :

 Accueil du public

 Planification autonome des tâches

 Enregistrement et suivi de dossiers

 Participe au classement des documents

 Prise de rendez-vous

 Gestion des appels téléphoniques

 Effectue le tri et la distribution du courrier