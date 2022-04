Fabienne FOURNIER

Je viens de terminer mon premier livre :"Donner un sens à sa vie .Plein phare sur le bonheur"Tel un guide il nous donne accès à des outils de soi capables de révéler nos potentiels,d'oser faire un pas vers le bonheur.Aller plus loin que les apparences et transformer nos difficultés en opportunités de changements.

Ce livre est le fruit de mon travail auprès d'un public varié :Chefs d'entreprise,thérapeutes, enseignants ceux qui cherchent à développer la confiance en soi ,l'expression en public ,la gestion du stress,l'accueil des émotions.

Je suis disponible pour venir faire des présentations /dédicaces et des missions dans vos entreprises