Fabienne FOY

Je sais piloter en temps réel les opérations d’une exploitation et mettre en mouvement les équipes pour atteindre les objectifs du cahier des charges.

Je sais faire face avec efficacité aux aléas dans des milieux opérationnels complexes.

Mes atouts :

• Une Vision à 360° des opérations d’exploitation

• Je suis aguerrie aux horaires décalés

• Une capacité de gestion d’un haut niveau de stress

• Une capacité d’adaptation rapide à une nouvelle activité

• Une vraie vision du service au client



Mes compétences :

Sens de l'organisation

Rigueur

Autonomie

Aisance relationnelle

Relation transverses

Exploitation et opérations

Commercial et relation client

Management opérationnel