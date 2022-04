Fabienne FRAPPET

Après des expériences en Qualité Développement, Qualité système, Commercial, me voici au sein du Service Développement industriel. Un nouveau challenge pour compléter un parcours diversifié. Encore moulte connaissances à acquérir, et heureusement d'ailleurs, ce qui donne tout l'intérët à la mission. Mes compétences ? et bien inutile de lister, tout ce que doit connaître et mettre en oeuvre un responsable de service pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés.



Mes compétences :

Vente

Export

Industrie

Management

Gestion de projet

Développement commercial

Communication