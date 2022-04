Fabienne FRISONI PASCAL

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis Mars 2011 : Comptable Générale d'AGORI GROUPE

- Tenue de la Comptabilité de la Holding et des sociétés du groupe jusqu'au bilan.

- Déclarations fiscales diverses

- Relances clients, dossiers contentieux

- Gestion social interne (paies, medecine du travail, suivi des congés, ...)

- Gestion administrative diverses



Octobre 2004 à Mars 2011 : Chargée de Mission déléguée dans le Cabinet Experts et Consultants Associés - Meylan –



- Tenue de la comptabilité courante d’un portefeuille d’environ 55 dossiers regroupant des activités très variées (Tabac-Presse, Bar-Restaurant, Artisan).

- Etablissement des comptes annuels (révision des comptes, rapprochement bancaire, liasse fiscale, déclarations fiscales diverses)



Avril 2003 à Octobre 2004 : Assistante Comptable au sein du cabinet d’expertise comptable KPMG – Voiron –



- Tenue de la comptabilité courante de PME aux activités diverses et déclarations de TVA

- Révisions des comptes



 2002 – 2003 : Secrétaire dans l’entreprise Profession Sport 38 – Grenoble –



- Tenue du standard téléphonique

- Rédaction de courrier, création de base de données, divers travaux de secrétariat.







COMPETENCES INFORMATIQUES



Logiciels Comptables : Quadratus, Sage 100, Ciel Comptabilité, EBP.



Bureautique : Word, Excel, Power Point, Access



Mes compétences :

Comptable Général

Comptabilité

Finance

Fiscalité

Informatique