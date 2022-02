Stella DI NOTO

J'exerce mon métier de chargée de recrutement avec passion depuis plus de 15 ans.

Je suis actuellement basée au sein du groupe Synergie sur une agence cadres et tertiaire.

Vous pouvez me contacter sur cette adresse: grenoble.cadres@synergie.fr

Je suis également psychanalyste et didacticienne, membre de la Fédération Freudienne.



La psychanalyse témoigne d'une avancée de la civilisation sur la barbarie, elle restaure l'idée que l'homme est libre de sa parole et que son destin n'est plus limité à son être biologique. Élisabeth Roudinesco.



Mes compétences :

Sourcing

Analyse

Ressources humaines

Formation

Recrutement par approche directe

Recrutement informatique

Recrutement cadres

Conseil en recrutement

Jury d'examens