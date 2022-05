Medhi DI NOTO

Autonome, ouvert d'esprit, aimant le challenge je sais que la réussite d'une société passe par la satisfaction de ses clients. Sportif, je sais m'engager entièrement pour réussir.Mes larges capacités techniques et mes savoirs faire seront un plus pour une société.



Mes compétences :

Challenger et aimant relever les défis

Prospection terrain

Tenacité et total engagement

Négociation commerciale

Bon relationnel client

Ecoute

Force de proposition

Analyse technique

Technique