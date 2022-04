Fabienne FRONTIERE

Après des études en commerce international, j'ai acquis ma principale expérience en tant que responsable marketing chez un équipementier automobile spécialisé dans la filtration (filtration air, huile, carburant, habitacle pour voitures, camions, engins TP et agricoles).

Cette expérience a été très riche. En effet, dès mon arrivée j'ai participé à l'analyse du marché de la filtration et de la place de l'entreprise sur celui-ci, puis à l'élaboration de la nouvelle politique commerciale et marketing, et enfin à sa mise en place. Parallèlement à celà, j'ai créé le service marketing.

Ces missions m'ont permis d'avoir à la fois une vision stratégique et opérationnelle pour un produit technique en B2B.

Lorsque l'équipe marketing a été au complet, je m'occupais plus particulièrement de l'aspect chiffres/analyse, avec la tarification, les comparatifs prix, les conseils de stocks, les statistiques, les analyses diverses par famille de produits et références,la marge,le ROI.



Après avoir quitté cette entreprise et passé 1 an 1/2 à l'étranger, je souhaite aujourd'hui de nouveau m'investir dans le marketing industriel à l'international.



