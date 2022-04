Fabienne GERARD

Après 21 ans d’expérience dans l’industrie et 12 ans de pratique du sport à haut niveau, j’accompagne le personnel des entreprises et les sportifs dans le développement de leur capacité à attendre leurs objectifs en mettant à leur disposition des outils leur permettant d’optimiser leur efficacité



J’anime des formations et coache le personnel des entreprises, les sportifs ainsi que leurs entraîneurs dans les domaines :

- de la gestion du stress : comprendre et identifier les origines de leur stress, apprendre des méthodes physiques de gestion du stress, raisonner différemment, mieux s’affirmer et gérer leur temps,

- l'efficacité

- de la créativité : contacter, libérer et dynamiser leur potentiel créatif,

- de l’accompagnement au changement.





Je suis consultante auprès des entreprises et des clubs sportifs

- pour la réalisation d’audit (de stress ou disfonctionnements divers)

- et l’aide à la définition et la mise en place d’un plan d’action.



J'interviens plus particulièrement sur les pays de la Loire, la région parisienne mais aussi sur toute la France.



Mes compétences :

Audit

Coach

Coaching

Créativité

Gestion du stress

Préparation mentale

Psychothérapeute

Sport