Fabienne GERARD

Je suis spécialiste de l'analyse des situations dans leur globalité et de l'optimisation des processus en particulier afin d'atteindre des objectifs préalablement définis. Créative et visionnaire, j'ai un regard inhabituel sur l'Être, le monde et sur l'Être au monde que j'utilise toujours pour le meilleur.



J'accompagne individuellement ou en groupe (les personnes comme vous et moi et les sportifs de tous niveaux, entraîneurs,) les structures (entreprises, associations...) à toujours valoriser le meilleur d'elles-mêmes.



Comment ? en définissant conjointement et clairement un objectif qui porte vers son aboutissement de manière efficiente,

en identifiant les points à améliorer et les ressources disponibles,

en permettant de s'appuyer, en toute autonomie et liberté sur son pouvoir créateur et ses capacités d'adaptation,

en permettant d'ÊTRE...



Ma pratique s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience en tant qu'ingénieur de recherche et développement dans l'industrie, ancienne sportive de très bon niveau, 7 années à accompagner les 'talents qui s'ignorent' jusqu'aux sommets de la réussite dans tous les domaines de leur vie.



Auteur de 'CHAMPION MODE D'EMPLOI : expérimentation, observation, intégration', ouvrage dans lequel je détaille les fondements de l'approche que j'utilise afin d'atteindre IMMANQUABLEMENT tous les objectifs. Écrit avec un vocabulaire 'sportif', il est destiné et accessible à tous.

Pour en savoir plus : http://www.ed-amphora.fr/fr/product/prepa-mentale-133/champion-mode-d-emploi-9845



Mes compétences :

Coach

Entraîneur

Gestalt

Optimisation

Optimisation processus

Psychopraticien

Psychothérapeute

Sport