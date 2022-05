Marie Claude LASZLOFFY

Infirmière depuis 1984 et spécialisée en bloc opératoire depuis 1999, je travaille dans un bloc opératoire en tant qu'instrumentiste, aide opératoire ou circulante dans les spécialités suivantes : digestif, gynécologie-obstétrique, , ortho-traumatologie, urologie, vasculaire, esthétique ....

J'ai occupé lors de mes différents emplois et à plusieurs reprises le poste de "chef de bloc" ou "adjointe du chef de bloc".

Je suis d'une nature dynamique et joviale, je suis "mobile", j'aime le travail bien fait, je peux travailler seule ou en équipe, j'ai une bonne capacité d'adaptation,



Mes compétences :

Secrétariat

3 fonctions d'infirmiere de bloc

Endoscopies digestives

Microsoft Office 2007

Stérilisation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel