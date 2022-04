Fabienne GIGOT

Embauchée en 1982 comme opératrice de conditionnement dans la Société VALENTINE, je me suis vue proposer le poste de Standardiste Réceptionniste en 1985 à mon retour de congé maternité. Nous venions d'être racheté par le groupe ICI PAINTS. En relation directe avec le service RH PAIE, j'ai commencé par la frappe de contrats, les saisie d'éléments variables paie et ensuite j'ai travaillé à 50% standard et 50% au service RH. J'avais en charge le secrétariat, suivi des dossiers du personnel et saisie des éléments de paie. En 1999, suite au départ de mon Responsable, j'ai dû prendre en charge la gestion de la paie et du service RH sous le commandement d'un Responsable RH et ça jusqu'en septembre 2010 ou j'ai été licienciée pour motif économique. En Janvier 2011, j'ai retrouvée une mission de 6 mois chez HABITAT76 comme Gestionnaire paie. Depuis Septembre 2011 je suis à la recherche d'un travail.



Mes compétences :

Gestion paie

Gestion du personnel