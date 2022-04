Fabienne GOHIER

Après douze années de fidélité au Groupe Lagardère d'abord dans la publicité puis au Studio ELLE, je suis revenue m'installer dans l'Ouest où j'évolue depuis dix ans au sein de diverses entreprises sur des fonctions commerciales, marketing et de communication.

Avec un bon sens du relationnel j'aime aller au contact des autres et créer une synergie au sein d'une bonne équipe de travail.

Aujourd'hui j'ai rejoins le groupe EIFFAGE ENERGIE pour un poste d'Assistante ADV et Administrative.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Sage Accounting Software

SAP

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft CRM

Lotus Notes/Domino

Baan

Adobe Photoshop

Back office

Organisation

Créativité

Gestion budgétaire