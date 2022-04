Fabienne GONZALEZ

Depuis 2017, mon mari et moi sommes les heureux propriétaires de l'établissement Le Clos de la Canéda (chambres d'hôtes et gîte à Sarlat, au coeur du Périgord Noir). Je suis responsable de l'ensemble de cette activité.



Auparavent, mes différents postes m'ont permis d'acquérir les compétences ci-dessous.



PILOTAGE DE PROJETS

- Etude de marché (analyse SWOT, diagnostics, etc.)

- Stratégie marketing (produit-prix-distribution-communication : prescriptions et mise en oeuvre)



CHEF PRODUITS

- Analyse & suivi du marché

- Fournisseurs : recherche & fidélisation

- Achats, négociations & suivi

- Construction des gammes (quantitatif & qualitatif)

- Gestion des gammes (administratif / informatique)

- Gestion des flux (logistique / stock)

- Merchandising & théatralisation des produits

- Statistiques / analyses des ventes / mise en place d'actions correctrices



MARKETING & COMMUNICATION

- Appel d'offres & suivi agences de communications

- Etude et achat d'espaces

- Suivi créatif des opérations de communication

- Mise en place d'actions de marketing direct



IMPLANTATION COMMERCIALE

- Analyse des besoins et des ressources

- Etude de zones de chalandise, étude de marché

- Analyse de l'offre de locaux commerciaux, négociations

- Définition du concept, détermination des travaux correspondants



CRÉATION DE BOUTIQUE EN LIGNE

- Elaboration du cahier des charges

- Gestion d'appel d'offres

- Analyses des statistiques web



Mes compétences :

Bricolage

Communication

Création

Décoration

Franchise

Immobilier

magasin

Marketing

Promotion