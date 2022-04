Fabienne GOUDMANT

Dans les années 90, j'obtiens un graduat en publicité (Baccalauréat) et un CAP.



Etant demandeuse d'emploi à cette époque, je suis une formation de 6 mois en pré-presse au Cepegra à Gosselies.



Je décroche un emploi dans un établissement scolaire où je dispense des cours d'étalagiste dans l'enseignement spécial à Colfontaine et au CEFA. Cette expérience a duré 4 ans.



Ensuite, j'ai l'opportunité de travailler dans une ASBL comme responsable de la communication. Le parcours à l'ASBL m'amène à gérer un espace public numérique à la bibliothèque de Mons.



Cela fait donc 12 ans que je gère l'EPN où mes tâches sont multiples.

J'assure la visibilité du service, j'assume des formations avec les adultes et des animations avec les enfants (scolaire et extra-scolaire).

L'EPN est ouvert à tout le monde, il accueille un public diversifié (handicapé, senior, jeune, moins jeune, de tout horizon.