Fabienne GRANDVIERGNE

Je recherche un poste en tant que Chargée de mission /conseil RH dans le secteur privé et public sur la Savoie ou le Rhône.



La dimension relationnelle constitue le point central de mon parcours.



Mon expérience dans l'accompagnement RH des personnes et des structures m'a amené à révéler les talents, animer des réseaux, à coordonner des actions dans un esprit toujours enthousiaste et ouvert.

Avec une double compétence RH et commerciale, j'ai développé et fidélisé un portefeuille de clients professionnels en France et à l'export. Reconnue pour mon approche professionnelle et pragmatique, j'aime fidéliser et contribuer à une dynamique des relations par la confiance et la fiabilité avec les partenaires et les entreprises en apportant un service de qualité.



J'apprécie particulièrement le développement, l'innovation et apporter des solutions au présent et au futur.



A l'écoute, merci de me contacter ou partager ma recherche.

A bientôt !



Mes compétences :

Communication

Accompagnement de création d'activité

Accompagnement de projet

Relations clients

Gestion de projet

Organisation d'évènements

Techniques de vente

Animation de réunions

Développement commercial

Animation de formations