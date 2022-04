Fabienne GRENIER

Architecte d'intérieur diplômée de l'école CAMONDO Paris et membre du CFAI.



Consciente que l'habitat et l'habitant sont indissociables l'un de l'autre, je suis engagée dans un long cheminement de décodage des lieux : Formée à la géobiologie, puis en électricité bio-compatible, qualité de l'air, éco-matériaux, radon ou encore accessibilité... J'ai étudiée en parallèle le Feng Shui classique, puis passionnée de géométrie, me suis formée aux tracés régulateurs.



J'intègre aujourd'hui mon approche pluri-disciplinaire dans les projets qui me sont confiés dans le but d'en enrichir la qualité écologique et biotique et crée en parallèle un organisme de formations professionnelles en bio-conception de l'habitat et management par l'espace.



Mes compétences :

Psychologie de l'habitat

Géobiologie

Optimisation d'espace

Bio-conception de l'habitat

Architecture d'intérieur

Feng shui

Formation professionnelle

Design d'espace

Harmonisation des lieux de vie

Tracés régulateurs