Pierre-Edouard DIEU

Président du groupe Altitude regroupant les concessions BMW, MINI et BMW Motorrad de

-Mâcon dans la Saône et Loire (Altitude71)

-Vienne dans l'Isere (Altitude38)

-Saint Etienne (Altitude42)



Groupe créé en 2003 par l'acquisition de la concession de Mâcon avec une croissance en 2009 avec l'acquisition de la concession de Vienne puis en 2010 avec celle de St Etienne.



Commercialisation de

-1 250 Véhicules neufs / an

-900 Véhicules d’occasions / an



CA de 54 M€.



Mes compétences :

Moto