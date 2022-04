Fabienne RICHARD CHALES

J'évolue dans le secteur automobile depuis 17 ans à diverses fonctions.

En poste chez Alphabet depuis Juillet 2004, j'ai exercé différentes missions au sein du groupe, en adéquation avec l'évolution de la société. Prospection des TPE, PME et grands comptes avant de me spécialiser depuis 2012 dans la fidélisation des grandes comptes.

J'ai déménagé dans le sud de la France cet été. DISPONIBLE DE SUITE pour relever de nouveaux challenges, que cela soit en direct avec les clients, ou via le réseau.



Parmi mes COMPETENCES CLES :

- Vente et négociation en BtoB

- Gestion des appels d'offres à l'international

- Définition de la stratégie commerciale

- Management du portefeuille clients

- Analyse de marchés et veille concurrentielle

- Management des équipes back-office et interface avec les autres services

- Utilisation des outils CRM dont Sales Force

- Pratique de l'anglais professionnel (TOEIC)



Mes compétences :

Achats

Commercial

LLD

Vente