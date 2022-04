Fabienne GUÉNEAU

Dotée initialement d’une formation en langues étrangères, j’ai eu la chance de construire ma carrière dans un environnement international, au sein de structures diverses et variées, ce qui pour moi représente une richesse absolue, et une base essentielle pour une belle évolution.

A mon actif, une expérience de 15 années passées au sein de sociétés dont la renommée n’est plus à faire et représente un gage de confiance : Disneyland, Kellogg’s, Groupe Etam, Worldcom, Wang Global, FTM ou encore Ingenico.

Pour elles, j’ai endossé le rôle d’organisatrice et d’interface avec grand intérêt. J’ai pu alors mettre à profit mes connaissances (linguistiques, techniques, méthodologies..) et élargir mes compétences diverses en termes d’organisation, de communication, de logistique… Afin d’assumer ma fonction avec succès, j’ai su faire preuve d’écoute, de discrétion, de rigueur, de flexibilité ; J’ai développé un sens du relationnel reconnu de tous, démontré une réactivité à toute épreuve et une certaine proactivité en cas de besoin

Toutes ces qualités demeurent l’essence même de la fonction d’Assistante de Direction. Elles sont devenues mes atouts et représentent désormais mon passeport pour m’engager dans une nouvelle aventure !





Mes compétences :

Assistanat de direction

Suivi commercial et administratif

Gestion budgétaire

Organisation d'évènements

Marketing

Relations clients

Traduction anglais français

Négociation commerciale

Relations internationales

Evènementiel et logistique

Traduction espagnol français

Communication externe