Fabienne GUIMONT

Double compétence : urbanisme-aménagement et médias-communication



Journaliste pendant 15 ans, je me suis reconvertie dans le secteur de l'aménagement-urbanisme après un master 2 à l'Institut d'Urbanisme de Paris (IUP-Paris Est Créteil).

Dynamisme, adaptation aux projets, autonomie me permettent de mettre en valeur cette double compétence professionnelle.



J'ai enchaîné deux missions de six mois chacune à la Région Île-de-France. Dans l'Unité aménagement durable (Sous-direction des stratégies métropolitaines régionales) d'abord pour accompagner l'élaboration des chartes aménagement-transport. Au service de presse du cabinet de la Région Île-de-France ensuite dans le suivi des secteurs de l'aménagement, logement, environnement.



Au cours de deux ateliers du master de l'IUP, j'ai participé à l'étude prospective sur le devenir du centre de Nevers (lab'Urba) et à l'étude urbaine sur les divisions pavillonnaires dans trois villes de la petite et grande couronnes parisiennes (Institut d'Aménagement et d'Urbanisme).



Mon mémoire portait sur l'articulation des véloroutes et voies vertes avec les villes littorales.



Aménagement/insertion des mobilités douces, études urbaines, études sur les espaces ouverts sont mes principaux centres d'intérêt pour poursuivre ma vie d'urbaniste.