Julie VELAY

Diplômée de l'Institut d'Urbanisme de Paris et de Sciences Po Rennes, je travaille actuellement à l'Agence d'Urbanisme et de Développement (AUD) Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure en tant qu'Urbaniste et Chargée d'études Habitat, Démographie & Modes de vie.

Mes études et premières expériences professionnelles m'ont permis de me spécialiser dans les domaines de l'action publique et de l'urbanisme, en particulier sur les politiques de l'habitat, la planification, la politique de la ville et l'analyse des évolutions socio-démographiques et des modes de vie.



Mes compétences :

Politiques locales de l'habitat

Politiques publiques

Urbanisme

Traitement statistique

Planification

SIG (Mapinfo, QGis)

Lutte contre l'habitat indigne

Microsoft Office

Travail en équipe