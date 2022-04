Fabienne GUINOT

Passionnée de Radio, animatrice à mes nombreuses heures(production et montage inclus) ... l'émission se nomme la Trayeuse Electrique/www.valleefm.fr



Le job a commencé à Nantes (Jet fm) et continue sur la radio seine et marnaise.



Pour l'émission, elle verse dans le post punk/no wave/ synth wave. Appréciée par de nombreux labels, artistes et auditeurs, elle a le soucis de diffuser une majorité de talents émergeants (France, Belgique, québec).



Mon ambition : avoir une monnaie de ma pièce via des chroniques rémunérées par exemple. Qu'est ce que je vaux? écoutez l'émission!



https://www.facebook.com/LaTrayeuseElectrique?filter=3