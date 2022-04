Fabienne GUINOT

Mobile et entreprenante, mes deux dernières expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir une bonne maîtrise de l'encadrement d'équipes commerciales, de leur recrutement et de la gestion administrative et financière pour l'une et une bonne connaissance du milieu de la mode et de la gestion d'affaire pour l'autre.



Après deux années de gérance d'une boutique de prêt-à-porter haut de gamme, je souhaite aujourd'hui revenir à un poste plus en adéquation avec mes aspirations professionnelles. Volontaire et dynamique, je suis prête à m'investir dans une nouvelle mission à responsabilité commerciale.



Mes compétences :

• Excellent relationnel

Autodidacte

autonome

Commercial

Excellent relationnel

Investissement

Investissement personnel

Management

Management commercial

polyvalente

Relationnel