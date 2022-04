Fabienne H.

Co-gérante d'un supermarché depuis 14 ans, je souhaite aujourd'hui orienter ma carrière professionelle au service des entreprise afin de leur faciliter leur développement.

Riche d'une mon expérience dans la grande distribution où j'ai appris le métier de chef d'entreprise. De plus j'ai cotoyé beaucoup de dirigeants de société d'horizons très variés, en terme de secteur d'activité et de taille d'entreprise grâce à des mandats (cgpme, cci, prud'homme) que j'ai exercé parallèlement à mon activité. Je désire maintenant m'investir auprès des entreprises, avec les dirigeants, à travers ma nouvelle société Facilitieswork's, dans le but de partager avec elles leur développement, et leur apporter une valeur ajoutée.

Mon leitmotiv : votre mission devient ma mission.



Mes compétences :

Ecoute

Formation

Relationnel