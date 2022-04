Fabienne HAVARD

Plasticienne enseignante actuellement dans l'association : "L'Art Mutin", j'interviens depuis 2004 dans l'animation d'ateliers adultes, enfants, mais également dans le cadre de formations PROFESSIONNELLES / CAP Peinture murale, CAP Art Floral, en milieu fermé et public carcéral.



A l'origine du projet des Arts en Balade à Toulouse, avec Katia VASSAL, nous développons avec cette association, les relations possibles entre les artistes plasticiens toulousains en proposant cet événement annuel de visites d'ateliers d'artistes.



Participation possible sur tout événement qui pourra mette en valeur et solidifier le tissus des artsites plasticiens de Toulouse.



Artiste peintre, je relance mon activité professionnelle par de nouvelles expositions.



Je redéploie également mon activité indépendante en tant que fresquiste.



Je reconstruis un programme d'interventions en histoire et philosophie des arts.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animatrice de groupes de paroles

Intervenante culturelle

Créatrice de concepts evenementiels

Gestion d'association

Création d'association

Réalisation graphique

Création de manifestation artistique

Humanisme et éthique sens de l'écoute et du partag