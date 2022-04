Fabienne HILTON

En tant qu'ingénieur docteur multilingue j'ai acquis plus de 10 ans d'expériences professionnelles dans diverses domaines tels que les cosmétiques, les détergents, le pétrole ou l'environnent et suis passionnée par la Recherche & Développement.

Mon objectif est de mener des stratégies d'innovation et développer de nouveaux produits de consommation tout en dirigeant une équipe dans un environnement international stimulant.





Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Innovation

Communication

Résolution de problèmes

Réglementation Cosmétique France/Europe