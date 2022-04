Fabienne HOUDAYER

Tourisme-Aménagement du territoire-Développement économique :

- Intervention dans les domaines publics et privés

- Organisation et accompagnement des réseaux professionnels du tourisme

- Conseils et accompagnement des évolutions stratégiques des entreprises et des territoires

- Direction et management d'une PME depuis 1998 (15 salariés - 5,7 M€ de CA) : plateforme de réservation de gîtes, chambres d'hôtes et locations meublées et agence de voyage spécialisée sur le Val de Loire



Mes compétences :

Tourisme

Aménagement du territoire

Développement économique