Fabienne HOUZÉ

Constituée en tant qu'auto-entrepreneur je souhaite venir en appui de manière occasionnelle ou permanente :

- aux P.M.E, Professions Libérales, Associations, particuliers afin de gérer toute tâche administrative et bureautique ; cela répond à une évolution et le besoin de pratiquer une activité indépendante

-riche d'une longue expérience en travail administratif, sensibilisée au monde juridique après un cursus universitaire court je souhaite avant tout offrir souplesse, réactivité à celles et ceux qui auront besoin de mes services