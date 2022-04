Fabienne HOWSON

Bonjour,

Riche d'une vie professionnelle multiple (salariée dans un grand groupe, 3 créations d'entreprise, bénévolat en responsabilités), j'ai acquis la conviction que le succès ou non d'une entreprise est le fruit des comportements humains. Ce facteur humain est souvent négligé voire honnis parce que non rationnel et tellement compliqué ! Or pour moi c'est l'essence même de l'entreprise !

J'ai donc développé ma capacité à comprendre les freins et moteurs de la personne ou de l'entreprise dans sa position actuelle pour l'accompagner dans la réussite de sa mission.

Grâce à l'accompagnement et/ou la formation professionnelle, vous serez plus performants dans les domaines suivants :

- la communication interpersonnelle avec tous les partenaires de l'entreprise : clients, institutions financières, administrations publiques, intra entreprise : collaborateurs

- la prise de décision : analyse de la stratégie, diagnostic,

- management,

- gestion commerciale,

- techniques de vente.

et pour quel public ? public en création ou reprise d'entreprise, salarié, chef d'entreprise, manager...



Mes compétences :

Conseil

Coach

Formation

Enfance

Empathie et sens de l'écoute

Anglais commercial