Fabrice TROGNON

Mon activité se situe entre thérapie et bien-être.

Ma pratique permet daméliorer la vie quotidienne de mes clients.

Grâce à une écoute bienveillante et sans jugement, chacun bénéficie dun accompagnement personnalisé.

Je développe les capacités personnelles en révélant et en activant les ressources que nous possédons tous en nous.

Chacun peut rencontrer des blocages : problèmes personnels, familiaux, professionnels ; cest là que jinterviens.

En réconciliant le corps et lesprit, jaccompagne mes clients à retrouver lharmonie, léquilibre et la paix pour gagner en qualité de vie.



nvlr-sophrologie.fr



Thèmes de consultations :

stress, burn-out, troubles du sommeil, maitrise des émotions, changement de vie (séparation, perte demploi, deménagement, deuil), gestion de la douleur, phobies, addictions (alcool, tabac, jeux), préparation aux examens (scolaire permis de conduire, épreuves sportives, entretien dembauche), troubles alimentaires, estime de soi