Fabienne HUGON

• 25 ans d’expérience aux fonctions d’Assistante de Direction et Assistante polyvalente au sein de directions commerciales de Grands groupes, P.M.E et TPE pour les industriels et les distributeurs dans plusieurs circuits de distribution (GSS, GSA, détaillants) ;



• Coordination services internes (commercial, marketing, administration des ventes, comptabilité, force de vente et logistique) et assistanat classique : filtrage des appels téléphoniques, gestion des déplacements, réception et tri du courrier, organisation de réunions, séminaires, agendas ;



• Gestion des budgets annuels, vérification des factures et paiement, gestion des référencements permanents et saisonniers, suivi produits catalogues des distributeurs ;



• Création de bases de données, mise en place et suivi des tableaux de bord de l’activité (achats, ventes et chiffre d’affaires) gestion de dossiers ;



• Personne fiable, impliquée et rigoureuse. Bon relationnel. Respect des engagements et de la confidentialité.





Mes compétences :

Commerciale

Analyse de données

Développement commercial

Tableaux de bord

Salons professionnels

Secrétariat assistanat

Gestion administrative

Coordination

Organisation

Polyvalence