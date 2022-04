Fabienne JAGOU

Education :



Ph.D. in History, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, May 1999. Dissertation topic: « The 6th Panchen Lama (1883-1937): traitor or visionary ? ». Advisor: Pierre-Etienne Will, professor at the Collège de France.

Awarded with “Highest Honors and Congratulations of the Jury”.

Honored with the Price of the Taiwanese-French Foundation for Education and Culture in 2000.



1990 Maîtrise de Langue Vivante Etrangère (Chinois) de l'Université Paris-VII. Mention Très bien.

1995 Diplôme Supérieur de tibétain de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales





Expertise :



-Membre de la Commission de recrutement de l’E.F.E.O., 2009-2012; 2012-2014.



-Membre du Conseil scientifique de l’Institut d’Etudes Tibétaines du Collège de France, 2010-2014.







Research Interests :



The Sino-Tibetan cultural and political relations from the 18th century to today through Chinese and Tibetan administrative documents and through the exchange between Tibetan masters and Chinese lay Buddhists practitionners.





Academic Positions



Teach at the ENS Lyon (Master 2), "Politique et religion au Tibet", since 2010

Teach at the University of Savoie (Licence 2), Histoire de la Chine, Histoire du Tibet, Chambéry, since 2009

Teach at the Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris (Masters 1 et 2), Histoire politique et culturelle des relations sino-tibétaines, 2008-2010

Associate Professor, Ecole française d’Extrême-Orient, since 2000

Director, Taipei centre of the Ecole française d’Extrême-Orient, Academia Sinica, Institute of History and Philology, from December 2001 to August 2007.

Collaborator, CNRS, CRCAO, since 1999

Collaborator, CNRS, Milieux, Sociétés et Cultures en Himalaya, since 2004



Academic Publications :



Books



- (2004). Le 9e Panchen Lama (1883-1937), Enjeu des relations sino-tibétaines, Paris, Ecole française d’Extrême-Orient.

- (2005). (ed.).Les Cahiers d’Extrême-Asie, 15. Special issue on « The conception and the circulation of Tibetan texts ».

- (2007). (co-ed. with P. Calanca) Sinologie française, Faguo Hanxue 12, Numéro spécial sur « Les fonctionnaires des frontières chinoises », Pékin, E.F.E.O./Zhongghua shuju (en chinois).

- (2011). The 9th Panchen Lama (1883-1937): A Life at the Crossroads of Sino-Tibetan Relations, Silkworm/EFEO.



Book Chapters



- (2002). « The 6th Panchen Lama’s Chinese Titles, in Khams pa Histories : Visions of People, Place and Authority/L. Epstein ed., Leiden, Brill, pp.85-102.

- (2005). « Le Panchen-Lama et le Dalaï-Lama, une relation de maître à disciple en péril », in Brauen, Les Dalai Lamas, Les 14 réincarnations du bodhisattva Avalokitesvara, Lausanne, Favre, pp.202-211.

- (2005). « The Panchen Lamas and the Dalai Lamas: A Questionable Master-Disciple relationship », in Brauen, The Dalai Lamas, A Visual History, Chicago, Serindia Publications, pp.202-211.

- (2007). (Wu Min trad.). «Manzhou jiangjun Fu Kang’an : 1792 zhi 1793 nian Xizang zhengwu gaige de xianqu » (Fu Kang’an : un général mandchou à l’origine de la réforme administrative tibétaine de 1792-1793), dans Calanca et Jagou éd., Les fonctionnaires des frontières chinoises, Pékin, E.F.E.O./Zhonghua shuju, pp.147-167.

- (2009). « The 13th Dalaï Lama’s Visit to Peking in 1908: A Search for a new kind of chaplain/donor relationship », dans Kapstein éd., Buddhism between Tibet and China, Honolulu, Université of Hawaï Press, pp. 349-378.

- (2010) « Toponymie et politique frontalière : les définitions Qing du territoire tibétain », dans Achard éd., Volume d’études tibétaines dédiées à Anne Chayet, Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes.

- (forthcoming) «Origine, pratique et légitimité du rituel du tirage au sort : l’exemple de la sélection du 11e Panchen Lama », dans Buffetrille éd., La transformation des rituels dans l’aire tibétaine contemporaine, Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes.





