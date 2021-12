Patrick JAGOU

Après avoir travaillé 21 ans en entreprises multinationales américaines, le 2 octobre 2001, j'ai acquis mon indépendance. Ensuite, par amour des livres, jai fondé une petite maison dédition que jai maintenue à flots pendant près d'une quinzaine d'années. Retraité depuis 2017, je consacre tout mon temps à la littérature. J'écris des biographies de ceux que je nomme "les sages du terroir" qui sont publiées à compte d'éditeur par les éditions les Passionnés de Bouquins et j'anime bénévolement "Sentiers d'auteurs", une émission littéraire de format court diffusée tous les week-ends sur les ondes de RTL2 Massifs de Savoie. ON NE M'EXPLOITE PAS, ON NE ME LICENCIE PAS.



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Organisation de salons littéraires

Animation-production d'émissions de radio