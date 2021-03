Marie VILLARD

Le Club des Entreprises travaille pour le rapprochement des entreprises avec l'Université de Savoie.

Notre objectif, très pragmatique, est d’œuvrer au plus près des entreprises du territoire afin d'adapter nos formations à leurs besoins réels et leur fournir les compétences dont elles ont besoin aujourd'hui (stages, alternance...) et surtout, demain.



Notre métier est de mettre en réseau, d'organiser des rencontres entre étudiants, enseignants, et entreprises, avec pour mission l'insertion professionnelle réussie d'étudiants qualifiés, et l’apport de forces vives pour contribuer à la performance, la compétitivité et la pérennité des entreprises de notre territoire.



Ma mission est de développer les actions du Club sur l' antenne de l'IUT d'Annecy.

> permettre aux 2600 étudiants de l'IUT d'Annecy de profiter des services du Club des Entreprises: stages (Forum des Stages) alternance ( Job Dating de l'Alternance) mise en relation avec le monde professionnel (Semaine de l'Entreprise) conseils en savoir-être (Simulations d'entretiens..) etc... afin de mieux réussir leur insertion professionnelle.



> permettre aux entreprises d'avoir une lisibilité sur l'offre de formation globale que propose l'Université de Savoie, notamment pour le recrutement de stagiaires ou d'alternants, mais aussi pour les vacations professionnelles, missions consultants, participation aux jurys, conseils de perfectionnement...



> travailler en réseau avec les enseignants chercheurs et les entreprises pour nouer des relations et des échanges profitables à tous



