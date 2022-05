Négociatrice en prêt immobilier et rachat de crédit je connais les offres des différentes banques avec lesquelles je travaille. Le client bénéficie alors des services d'un interlocuteur principal. Au fait de son dossier. Je suis en mesure de "dénicher" un meilleurs taux aux conditions correspondant au profil du client. Plus qu'un négociateur, CPI Immobilier se pose également en expert concernant les aides d'état dont peuvent bénéficier les clients. Ce qui permet aux clients d'y voir plus clair parmi les mécanismes de prêts bancaires.



Marie Villard.

m.villard@cpi-aura.fr

N° ORIAS : 17002553