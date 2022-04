Isabelle ROBERT

J'accompagne les femmes et les hommes, les équipes et les organisations dans leurs problématiques/défis de transformation.



Pour moi, " Il n'est richesse que d'hommes" ( Jean Bodin ) et de femmes. Le véritable Bien de l’organisation réside dans l’activité et le dynamisme des êtres humains qui la composent.



Dans un monde incertain et complexe, en changement et en accélération permanents, voire en rupture à l'ère de l'information digitalisée, les problèmes vécus en entreprise sont essentiellement des problèmes humains. Redonner la liberté et la responsabilité aux acteurs au plan individuel et collectif est aujourd'hui un enjeu majeur.



"Ecouter, observer, dialoguer pour faire Sens " et mettre en cohérence est ma raison d'être. "Relier individuel et collectif " ma finalité. Mon intervention consiste à faire émerger des capacités de choix, à créer les conditions d'une prise de conscience par et pour une co construction individuelle et collective génératrice de sens.



J'ai tiré des enseignements de plus de 20 ans de management d'associations et d'entreprises notamment de 5 expériences d'accompagnement du changement, de 2 créations d'entreprise. Mes fonctions de médiatrice pénale, de juriste, d’informatrice, de directrice, de présidente, de membre d'associations, d'entrepreneure ont renforcé ma capacité d'analyse, mon sens de l'écoute et de la relation humaine.



Titulaire de deux masters 2, l'un en management et l'autre en droit, j'ai suivi en 2012 la formation de "Maître Praticien Coach & Team" chez Didascalis (Ecole Vincent Lenhardt) à Chambéry. Je suis formée en Analyse Transactionnelle, en systémique, à "Sense in change", à la Théorie Organisationnelle de Berne. Membre de l'Association Européenne de Coaching EMCC depuis 2016, je respecte sa déontologie. Je suis supervisée et j’ai un lieu de développement personnel.



Langues : Anglais TOEIC,

Informatique : Office, Ms Project, Access, Internet, web 2.0/3.0

Engagement associatif de plus de 20 ans



Mes compétences :

Coaching d'équipe

Management de projets

Coaching individuel

Management des ressources humaines

Coaching d'entreprise

Organisation et stratégie