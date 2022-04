Isabelle ROBERT

Je souhaiterais mettre à profit les compétences que j'ai développées lors de mon parcours professionnel dans l'accompagnement de projet, peu importe lequel.

Conception et mise en œuvre de projets pour le développement du territoire.

j'ai exercé cette fonction pendant 8 ans.



Comédienne, créatrice de théâtre d'objet

J'ai exercé ce métier et cette fonction durant 12 années.



J'ai repassé le Bac, une licence professionnelle: "conception et mise en œuvre de projets culturels" ainsi qu'un diplôme en relations publiques et communication.



Aujourd'hui je suis employée à la Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée, en tant que chargée de mission. Ma fonction est de soutenir des associations localement et de développer des projets autour de la culture au sens large du terme (commission développement durable communauté de commune, commission Europe, création de groupes de lecteurs sur l'ensemble du département, l'environnement...)



Mes compétences :

Créativité

Accompagnement

Analyse

Coordination de projets

Gestion de projet

Développement des compétences

Mobilisation

Développement durable

Gestion des compétences