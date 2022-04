Isabelle ROBERT

De retour en France après quatre années passées en Italie dont deux comme Area Export Manager pour une PME productrice de vins, liqueurs et grappa, je suis maintenant en charge de développer les ventes de la Slaur en Russie, aux USA et en Afrique.



Je suis aidée dans cette mission par mon équipe chargée du suivie des commandes sur le continent africain.



Mes compétences :

Export

Négociation

International business development

Sales management

Vins et spiritueux

Commerce International

Pricing & Proposals