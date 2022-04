Fabienne JAKUBOWSKI

15 ans d'expérience en cabinets conseils, PME et grandes entreprises, collectivités territoriales.

Trois métiers exercés : conseil, direction de structures, coaching

Compétences : gestion et organisation; relations humaines, accompagnement du changement, audit social, coaching individuel et d'équipe.



Intervenante en missions de :

audit social

coaching

accompagnement de personnes et de projetsaccompagnement d'équipes

groupe de paroles

formation au management, à la communication

définition de stratégie et de projet associatif pour les associations et le domaine de l'insertion



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement projet

Audit

Audit social

Coaching

Collectivités Territoriales

COMMERCE