Fabienne JAUNASSE

Titulaire d'un DUT GEA option GRH et d'un Master 1 en RH, j'ai pu acquérir l'ensemble des connaissances liées à l'environnement des entités privées mais également publiques et plus particulièrement celui des collectivités territoriales et de leurs satellites au cours de ces 3 dernières années.

Ma formation universitaire m'a donné l'opportunité de mettre mes compétences en oeuvre au sein des PME, mais également d'entreprises nationales et de structures internationales.

Dans ces cadres aussi divers que variés, j'ai pu exercer successivement des missions d'assistanat, de gestion des ressources humaines et de gestion des marchés publiques.

Mes 20 années d'expérience ont fait que je bénéficie de compétences pluridisciplinaires et étendues qui pourraient être utilement mis en oeuvre au sein de votre structure.

Outre ma faculté rapide d'adaptation, ces expériences diversifiées m'ont permise de développer mes capacités de réflexion, d'analyse, de synthèse et mon sens rédactionnel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel