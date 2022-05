Patrice JAUNASSE

- 16 années d'expérience en Management d'équipes de ventes, Vente Directe et Indirecte, environnement international, Produit et solutions High Tech, Instrumentation et Mesure Electronique et Telecom. Capacités à animer et motiver une équipe. Mise en place et suivi d'indicateurs d'activité (CRM, KPI). Présence terrain et engagement personnel.



- 13 années d'expérience en fonctions légales (Directeur Général) pour des filiales françaises d'entreprises internationales. Impliqués dans les aspects légaux et sociaux. Validation des reporting financiers.



- Vision 380 degrés de l'entreprise: R&D, incluant le management de R&D, Production, Vente, Marketing et Support.



- Anglais courant. Allemand basique



- Je souhaite voir ma future expérience, soit dans la continuité d'une responsabilité de management des ventes nationale ou internationale associée à un objectif fort de croissance, soit dans celle d'une Direction Générale d'une société française ou de la filiale d'un groupe étranger.



Mes compétences :

Management d'équipe

Direction générale